Explosions au Liban, incendie à Martigues, Anelka qui se lâche… Les 5 infos du jour qu’il ne fallait pas louper

Une mobilisation internationale. Après la double explosion à Beyrouth la France a très rapidement apporté son soutien au pays sinistré. Quelques heures à peine après la catastrophe, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l’envoi au Liban d’un "détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire", ajoutant que "des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux". Ce mercredi, l'Elysée a annoncé que le président de la République se rendrait sur place dès demain.

Les flammes ont dévoré la Côte Bleue. Un important incendie s'est déclaré ce mardi soir près de Martigues, sur le littoral méditerranéen à l'ouest de Marseille. Favorisé par de fortes rafales de vent, le feu de forêt s'est rapidement étendu, si bien que plus de 800 hectares ont été ravagés. Plus de 2700 personnes ont été évacuées dans la soirée et ont passé la nuit dans des gymnases de Martigues. Parmi eux, de nombreux touristes séjournant dans huit campings. Certains ont même été rassemblés sur la plage avant d'être évacués par la mer dans une opération coordonnée par la police et les marins-pompiers.