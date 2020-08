"Intolérable qu'aucun enseignement n'ait été tiré" : à Toulouse, la similitude entre Beyrouth et AZF ravive la colère

De nombreuses tragédies dans le monde, accidentelles et criminelles, ont eu comme source le nitrate d'ammonium. De l'explosion qui fit 561 morts en 1921 à Oppau, en Allemagne, dans une usine BASF, à celles qui ont éclaté le mardi 4 août dans le port de Beyrouth, au Liban, faisant au moins 100 morts et 4.000 blessés.

Comme à Beyrouth, ce même sel blanc et inodore, utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés, que les agriculteurs achètent en gros sacs, était entreposé en vrac dans un hangar de la banlieue sud toulousaine. Il a fait ensuite souffler sur la quatrième ville de France le même vent de mort et de désolation qu'à Beyrouth.

Plusieurs maisons et bâtiments ont été détruits, dont le grand palais des sports de la ville, qui y a perdu son grand tournoi de tennis, délocalisé à Metz depuis. Symbole de ce traumatisme de la population : la combinaison de lettres AZF n'est plus utilisée, depuis, sur les plaques d’immatriculation des véhicules du département.

Outre le bilan officiel évoqué plus haut, de nombreux habitants ont subi les effets indirects du souffle, comme des éclats de verre, puis ont souffert de désordres psychiques (dépressions, angoisses, insomnies) ou de problèmes auditifs, parfois sur une durée de plusieurs années. La Caisse primaire d'assurance maladie et l'Institut de veille sanitaire avaient en effet établi, cinq ans après le drame, que 30% de la population affectée était atteinte d'une hyper-fragilité de l'ouïe... "J'ai toujours mal de l'AZF, j'ai le cou complètement pété, et j'en fais encore des cauchemars", témoigne l'un des sinistrés, dont la rue avait été ravagée.

"La nuit a été un peu difficile. Et encore ce (mercredi) matin, en revoyant des images du Liban... Pfff ! C'est dur quoi. C'est impensable qu'un tel stock d'explosifs puisse se trouver là, en pleine ville, aux abords des gens. C'est intolérable qu'aucun enseignement n'ait été tiré", réagit, émue et en colère, au micro de TF1, Pauline Miranda, la présidente de l'association des sinistrés du 21 septembre 2001.

Il aura fallu attendre le 31 octobre 2017, soit plus de seize ans, pour que la procédure judiciaire aboutisse à des condamnations effectives. En l'occurrence, celles de l'ancien directeur de l'usine, Serge Biechlin, à quinze mois de prison avec sursis pour "homicide involontaire", et de la société Grande Paroisse, propriétaire de l'établissement, à une amende de 225.000 euros, la cour d'appel de Paris les ayant jugé coupables de "négligences" et de "fautes caractérisées" ayant rendu la catastrophe possible. La Cour de cassation a ensuite rejeté les pourvois du directeur et de l'entreprise en décembre dernier.

La question des causes de l'explosion n'a, en revanche, pas été tranchée. L'accident industriel demeure donc, à ce jour, une hypothèse très probable.... Comme à Beyrouth, où une quantité dix fois supérieure de nitrate d'ammonium était stockée.