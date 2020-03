Face au risque de recrudescence des violences faites aux enfants pendant le confinement, les associations s'organisent

Le confinement accroît les risques de violences envers les enfants. Dans un communiqué publié mercredi 18 mars, le secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance Adrien Taquet, écrit : "Pour les enfants, le danger de la contamination par le virus existe bel et bien. Le confinement qui permet de les en protéger entraîne toutefois des risques accrus de maltraitance, du fait de situations favorisant le passage à l’acte à domicile, et d’une difficulté supplémentaire pour le repérer".

"'La Voix de l’Enfant' est en télétravail. Seule une personne, qui habite à côté de la permanence, a souhaité rester sur place. On l’appelle toutes les deux heures environ. Si elle reçoit des appels elle nous les transfère, et entre 18 heures et 10h30, ils sont renvoyés automatiquement chez moi", indique Martine Brousse, qui a créé l'association en 1981. "Nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir transférer des appels. Cela permet de travailler à l’abri tout en répondant aux besoins et en apportant des réponses protectrices pour les enfants."

"Nous sommes en lien permanent avec le 119 et le secrétaire d’Etat aussi. Nous travaillons étroitement avec les associations 'L’Enfant bleu' et 'Colosse aux pieds d’argile'", continue-t-elle. "Nous allons nous répartir le travail, l’idée étant de permettre au 119 de prendre les appels urgents. Ceux nécessitant un conseil plus long, plus profond, est orienté vers nos associations. Car s'ils répondent en profondeur, ils prennent le risque de louper des appels urgents arrivés entre-temps."

Alors que Martine Brousse est bien consciente que "le confinement c'est la promiscuité" et donc un terrain propice aux violences, elle veut aussi mettre en avant "la vraie solidarité qui se met en place". "Il faut parler du positif aussi : nous sommes en train de mettre en place avec deux de nos associations un accompagnement scolaire pour les enfants de quartiers dits difficiles. Puisque les enfants n’ont pas d’ordinateurs, je passe des commandes pour en acheter. Tous les bénévoles sont mobilisés et veulent faire de l’accompagnement scolaire à distance", indique-t-elle. "C’est parce qu’on va organiser ce genre d’actions dans les familles, pour les enfants, qu’on va faire de la prévention."