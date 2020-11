Face aux appels au boycott et à une "taxe Amazon", le géant se défend

C'est une météo en mi-teinte qui règne sur Amazon en France. D'un côté, des affaires qui ne se sont jamais si bien portées : la santé insolente du leader mondial du commerce en ligne, qui date d'avant la pandémie de Covid-19, n'a fait que se confirmer depuis, dopée par l'explosion des ventes de l'e-commerce en général. De l'autre, une grogne qui enfle : pas celle de ses clients, plutôt celles de commerçants pour qui le confinement est une catastrophe économique, et qui vivent mal ces ventes perdues qui en sont autant de gagnées pour les grandes surfaces et le commerce en ligne.

Dans le détail, le patron d'Amazon France explique que sur le livre spécifiquement, 70% des ventes du site concernent des ouvrages sortis depuis plus de deux ans, qu'il sert des portions du territoire où il n'y a pas de libraire, et surtout que des centaines de libraires indépendants vendent leurs livres sur Amazon.

Assez d'actualité pour que la direction d'Amazon France ne prenne la parole - ce qu'elle fait d'ordinaire assez peu, à l'instar de la grande distribution. Interviewé par France Culture hier, le directeur général d'Amazon France, Fredéric Duval, est venu se défendre pied à pied, en rappelant d'abord qu'il n'est pas responsable de la situation des commerces de centre-ville. "En ce moment, on sert de porte-voix à pas mal de gens qui veulent s'exprimer sur la société et sur la façon dont ils vivent aujourd'hui ce confinement", déclare-t-il. "Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, libraires et commerces de détail sont essentiels et complémentaires de l'activité d'Amazon."

Si les vendeurs indépendants, tous secteurs confondus, représentent 50% environ des ventes d'Amazon en France, ils sont aujourd'hui l'essentiel de sa communication, de la page d'accueil du site, qui affiche des produits français dans un bel encadré bleu-blanc-rouge, jusqu'aux prises de parole du patron. "11.000 TPE et PME françaises sont référencées sur notre place de marché", déroule Fredéric Duval, citant des marques connues, et "jusqu'à la boucherie La Maison Victor à Montélimar".

Au gouvernement non plus, on ne veut pas faire d'Amazon une figure expiatoire du confinement. Au micro de nos confrères de Sud Radio ce matin, la secrétaire d'État à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher considère que le géant fait un peu figure de "bouc émissaire". "Amazon en France c'est 5% du commerce, donc je pense qu'il faut savoir raison garder", fait-elle valoir.

Pour l'exécutif, l'idée d'une taxe semble hors-sujet, et pour cause, elle ne pourrait pas viser spécifiquement le géant du commerce en ligne. "Une taxe n'est pas possible si elle n'est pas appliquée de manière égalitaire à toutes les plateformes, donc si vous taxez Amazon vous taxez aussi tous les Français", estime Agnès Pannier-Runacher qui, pour autant, en appelle à plus de réflexes souverains de la part du consommateur. "Si les Français commandent sur Amazon, ce n'est pas le gouvernement qui leur impose, on peut faire le choix d'aller sur d'autres plateformes françaises."