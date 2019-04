Gilets jaunes : des policiers ont-ils traîné au sol un homme inconscient ?

Nous en arrivons maintenant à la question centrale : l'homme aux chaussettes rouges a-t-il été traîné sur le sol alors qu'il était inconscient ? Dans les commentaires Facebook, un internaute semble avoir été témoin de la scène. Il indique que l'individu interpellé a pu quitter les lieux : "C'était le 16 mars et après on les a chargés et ils l'ont laissé repartir." Contacté, ce témoin n'a pas donné suite. Mais la vidéo YouTube, d'une durée de six minutes environ, lui donne raison. Les images proviennent de la même source que celles qui ont été raccourcies et postées sur Facebook, à savoir une chaîne YouTube intitulée "Caméra Gilets jaunes". Celle-ci se présente comme étant "consacrée aux Gilets jaunes" et cumule plus de 14.000 abonnés. Cette version longue de la vidéo a été visionnée 82.000 fois jusqu'à présent.





La scène s'ouvre sur une charge des forces de l'ordre, en provenance de la rue de la Boétie. A droite de l'image, un attroupement. On retrouve l'individu portant des chaussettes rouges. Sur son dos, un gilet jaune. Il est déjà au sol, maîtrisé par deux fonctionnaires de police. A cet instant, il a les genoux écorchés, le jean troué, mais il remue et n'est visiblement pas inconscient. Un "street-medic" gravite autour de la scène : il est tenu à distance par les policiers. Les images, coupées et montées, montrent le reste de l'interpellation. On retrouve alors la scène isolée sur Facebook, où l'homme est tiré sans ménagement au sol. Tandis que la sur Facebook la séquence s'arrête là, celle sur YouTube montre le Gilet jaune secoué, mais conscient.