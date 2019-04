Trop de viande importée dans nos cantines ?

"Notre profession est confrontée à de nouvelles exigences sociétales, comme le bio et le local," explique Dominique Bénézet, délégué du syndicat national de la restauration collective. "Les prestataires des selfs et des cantines proposent de plus en plus de produits de proximité car il y a une vraie attente."





Malgré un changement dans les consciences, les collectivités - comme les écoles ou les hôpitaux - ont un marge de manœuvre limitée à cause du prix qu'elles peuvent demander. Prenons l'exemple de la cantine d'une école primaire. Les mairies, qui proposent ce service aux enfants, doivent surtout tenir compte du prix, comme nous l'explique Isabelle Maincion, vice-présidente de l'Association des maires de France. "Aujourd'hui, un repas dans une cantine coûte déjà 7,50 à 8 euros, mais seulement un quart de ce prix est consacré aux aliments. Le reste sont les frais de personnel et les coûts des fournisseurs."





Le véritable problème est que les produits de proximité sont souvent plus chers. Dominique Bénézet se montre également sceptique sur l'obligation de 20% de bio en restauration collective publique d’ici 2022. "Cela va favoriser les importations car notre production agricole n'est pas prête pour atteindre cette objectif et les fournisseurs devront s'appuyer sur le bio étranger."