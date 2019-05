Policiers à moto à la Pitié-Salpêtrière : peut-on parler de "voltigeurs" ?

Voilà quelques mois cependant que des binômes policiers à moto ont à nouveau fait leur apparition dans les rues de la capitale, lors des manifestations. En décembre 2018 déjà, lors d'une journée de mobilisation des Gilets jaunes, des équipes policières motorisées, dont certains passagers transportaient un LBD 40, avaient été remarquées. Interrogée par Libération, la préfecture de police indiquait alors qu'il s'agissait d'effectifs de la CSI 75 (compagnie de sécurisation et d'intervention). Auprès de BFM, on ajoutait que ce dispositif "était aussi utilisé dans d'autres affaires, par exemple lors de course-poursuites avec des 'taxis clandestins'".





Concernant les effectifs observés à la Pitié-Salpêtrière, c'est encore différent. Les sources policières que nous avons contactées réfutent là encore le terme de "voltigeurs" : "Avant, les voltigeurs, c'était un conducteur et un agent avec une matraque, qui avait le droit de s'en servir en mouvement" explique-t-on. "On imagine la force du coup porté avec la vitesse. Aujourd'hui, c'est interdit. Les effectifs en moto appartiennent à la brigade de répression d'action violente (les BRAV, ndlr) qui vont d'un point A à un point B et doivent attendre d'avoir mis pied à terre pour utiliser le matériel." Une autre source policière complète : "Les conducteurs proviennent du service moto de la DOPC (direction de l'ordre public et de la circulation, ndlr) et les passagers des compagnies d'intervention de la DOPC."





De son côté, la préfecture de police de Paris explique à LCI que ces BRAV "sont conçues pour apporter une réponse efficace aux phénomènes de violences dans les manifestations imputables à des individus agissant de manière très mobile et très déterminée : leur objectif est d’intervenir sans délai afin de casser les regroupements selon un emploi de la force gradué et proportionné et de procéder à un maximum d’interpellations. Une BRAV motorisée est une unité constituée d’une vingtaine de motos biplaces comprenant chacune un pilote et un accompagnateur spécialiste du maintien de l’ordre."