"Faidherbe doit tomber" : à Lille, manifestation tendue autour de la statue du général

"Icône de la République coloniale", "idéologue raciste", ou "constructeur du Sénégal" ? C'était l'enjeu qui entourait la manifestation et la contre-manifestation organisées, samedi 20 juin, place Richebé à Lille, à l'appel - pour la première - du collectif "Faidherbe doit tomber !". Entre 200 et 300 personnes ont manifesté devant la statue du général Faidherbe pour réclamer le "retrait", ou "au moins la contextualisation", de cette "figure du colonialisme français, violent et raciste", a constaté l'AFP, présente sur place.

"Partout dans le monde, depuis la mort de George Floyd et dans le contexte du mouvement #BlackLivesMatter, des statues d'esclavagistes, de colonialistes et de suprémacistes blancs sont tombées. (...) Nous aussi, nous avons notre statue de colon à déboulonner !", plaide le collectif sur les réseaux sociaux.

Pour ses défenseurs, Louis Faidherbe (1818-1889), né à Lille et qui a fini sa carrière comme sénateur socialiste du Nord, est avant tout une figure militaire qui avait préservé la région de l'invasion prussienne en 1870. Une quinzaine de militants identitaires était d'ailleurs présente, a noté La Voix du Nord, faisant sonner le slogan "On est chez nous".

Si ses faits de gloire militaire sont indéniables, Faidherbe, qui a également donné son nom à une station du métro parisien dans le 11e arrondissement, "a aussi colonisé le Sénégal dans des conditions extrêmement violentes, en se targuant de brûler des villages, et a développé toutes sortes de théories racistes", a réagi auprès de l'AFP Jean-François Rabot, membre de l'association Survie, qui fait partie du collectif. Et le militant non pas de plaider pour un retrait "de force", mais pour que "la mairie, au minimum, appose une plaque explicative, et dans l'idéal qu'elle la retire pour la placer dans un musée".

Répondant aux accusations entendues dans la bouche de responsables politiques tels que Manuel Valls ou Edouard Philippe, qui voient là une tentative "totalitaire" d'"épuration de l'Histoire", l'historien et membre du collectif Thomas Deltombe répond : "On ne cherche pas à effacer, mais au contraire à redonner une histoire à ce personnage dont plus personne ici ne se demande qui il est".