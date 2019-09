Faillite de la compagnie Aigle Azur : quelle garantie pour les passagers ?

JT 20H - Ce vendredi 6 septembre 2019, notre journaliste, Alexia Mayer, s'est intéressée sur les garanties des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne.

Lors de l'achat d'un billet d'avion, le contrat commercial n'est pas honoré quand le vol n'a pas lieu. La compagnie aérienne doit trouver soit un vol de remplacement, soit indemniser ses passagers. Mais en cas de faillite, il n'y a plus d'argent, donc la compagnie ne pourra pas rembourser. À quoi peuvent recourir les passagers ? Peuvent-ils déclencher l'assurance annulation ?



