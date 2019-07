Lyon : une femme accouche seule dans un hôpital de Lyon

Fort heureusement, l'histoire finit bien. Une jeune maman a accouché toute seule, de sa petite fille, dans une salle d'accouchement d'un hôpital lyonnais, le 7 juin dernier, révèle nos confrères du Progrès. Alors qu'elle entre à la maternité de Saint-Joseph Saint-Luc, aux alentours de 5h30 du matin, la jeune femme est prise en charge à l'entrée et un premier examen est effectué, une heure après son arrivée. On l'installe alors dans une salle d'accouchement et le travail commence peu à peu.





Prise de contractions, elle alerte le personnel soignant, selon France 3 : une sage-femme lui explique qu'elle va chercher un anesthésiste pour lui administrer une péridurale. Or celle-ci ne reviendra pas et les contractions se font de plus en plus rapprochées.