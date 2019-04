"FAKE NEWS !" (1/5) - Loi contre la "manipulation de l’information" : un combat perdu d’avance ?

Pour Divina Frau-Meigs, professeure en sciences de l’information à Paris III, “la démocratie devrait avoir les armes pour répondre à ces ingérences, notamment russes, mais cela doit passer par des mécanismes d’autorégulation, dont le journalisme et l’éducation aux médias.” Mais elle met en doute la volonté politique “au delà de l'échéance électorale” pour mener ces combats de longue haleine, et observe que la loi votée “n’engage aucun budget”, malgré les besoins en recherche et en éducation dans le domaine.





“L’Allemagne a mis en place la même loi et ça a cafouillé”, poursuit-elle. “Twitter a supprimé des comptes parodiques, Facebook a supprimé le profil de la cheffe du parti d’extrême droite...” Pour l’universitaire, limiter la liberté d’expression, peut “faire le jeu de ces Etats qui disent : ‘Vous voyez, ils sont comme nous’.”