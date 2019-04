"FAKE NEWS !" (2/5) - "Il ne s’agit pas forcément de mensonge, mais plutôt d’une indifférence à la vérité"

Ne faut-il pas quand même différencier la démarche de ceux qui produisent ces fausses informations et la démarche de ceux qui les consomment ?





Il faut différencier les récepteurs et les émetteurs, mais nous avons très peu de données scientifiques sur les seconds. On en trouve de tous les types : des officines qui produisent cyniquement des fausses informations pour maximiser le nombre de partages - car on sait que des informations sensationnelles, outrageantes ou contre-intuitives génèrent plus d’engagement - mais aussi des illuminés isolés, dont les théories remportent parfois un certain succès. Côté récepteurs, la situation est aussi confuse car il est très difficile de mesurer la différence entre les informations qui circulent et les informations qui suscitent l’adhésion. Prenons un cas extrême, comme les publications affirmant que la terre est plate : peut-on affirmer que ceux qui les partagent y croient vraiment ? Le font-ils dans une démarche ludique, rebelle, ou vaguement relativiste ? Ou est-ce une forme de partage compulsif non réfléchi ?





Cette situation risque-t-elle de faire dégénérer le débat public au point où l’exercice de la démocratie deviendra impossible ?





Au delà du fait d’y croire ou non, la simple existence d’une fake news dans le débat public va contribuer à le polariser, à le rendre plus extrême. Et on sait que la polarisation idéologique favorise les idées et les forces anti-démocratiques. Même si la démocratie a toujours été fragile, elle a pour base un socle censé permettre la discussion : on peut confronter des valeurs, des opinions, mais en se basant sur des faits reconnus de tous. Si ces faits sont remplacés par des instincts, des opinions ou des postures idéologiques, le risque est de ne plus parler le même langage, de considérer toute idée divergente comme l’expression d’un danger pour ses propres croyances. Si cette attitude devient la norme, on pourrait effectivement avoir un problème.





La France a récemment adopté une loi contre la manipulation de l’information. Pourquoi la Suisse a-t-elle jugé qu’elle n’en avait pas besoin, comme vous l’expliquez dans une tribune publiée par Le Monde ?





Dans ce billet, je spécule sur les différences entre la France et la Suisse dans leur approche du problème des fausses informations. Ces différences tiennent aux cultures, aux institutions et aux systèmes politiques respectifs des deux pays. En Suisse, on pourrait dire qu’il y a moins de choses à déstabiliser... C’est une confédération dont la structure exige de trouver des compromis. Chaque année, nous avons un nouveau président issu des sept “sages” du Conseil fédéral. Nous avons donc sept “présidents-ministres” qui ne sont pas vraiment soumis à des échéances électorales. Dans ces conditions, on a du mal à imaginer ce que pourrait être une entreprise de déstabilisation. S’il existe en Suisse des fake news, des tribunes anti-vaccin ou des récits complotistes, ils ne créent pas de violence dans le jeu politique ou dans la rue, et les lois en vigueur semblent suffire pour les traiter.