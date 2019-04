"FAKE NEWS !" (3/5) - Aux origines de la post-vérité : comment la confiance s’est rompue

En mettant toutes les paroles à égalité, cette nouvelle jungle de l’information a conduit au discrédit de ceux qui, avant, en détenait le monopole. Ces “élites” traditionnelles - politiques, militants, communicants, chercheurs ou journalistes - ont une part de responsabilité dans l’avènement de la post-vérité, tout en subissant ses conséquences. Dans un article intitulé “Fake news : tous une part de responsabilité !”, le professeur en information-communication à Paris 2 Arnaud Mercier, pointe leur rôle, mais aussi de ceux qui les écoutent, “moi, toi, vous, nous, qui avons cédé un jour ou l’autre à la tentation de liker ou de partager un contenu douteux”.





“Responsables, les politiciens de tout bord et de tous pays qui ont cru qu’à l’ère de la communication reine seulement pour être élus ou pour arriver à leurs fins, il suffisait juste de fabriquer des mensonges plus gros et plus sophistiqués”, écrit-il. Responsables aussi, “tous ces communicants et lobbyistes qui foulent aux pieds les chartes éthiques de leur profession et sont prêts à tordre les faits, à nier les acquis de la science”. Sans oublier “les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, qui n’a jamais lutté spontanément contre les fake news” et ont “laissé s’installer une économie politique des fake news”, décrite précédemment.





Responsables également, “les “journalistes et les médias qui font mal leur travail, qui à coup de maladresses, de traitements dans l’urgence et sans recul, de mauvaise chasse au scoop, de vérifications insuffisantes, publient des informations erronées, et donc érodent la crédibilité de l’ensemble de la profession en contribuant à la malinformation. Y compris en digérant mal des publications scientifiques, via une vulgarisation hasardeuse.”





Pour le philosophe Frédéric Lordon, ces élites sont responsables d'avoir "confisqué" le débat public, et reçoivent en retour le boomerang du complotisme. Dans Le Monde diplomatique, il écrit que "le conspirationnisme n’est pas la psychopathologie de quelques égarés, il est le symptôme nécessaire de la dépossession politique et de la confiscation du débat public. Aussi est-il de la dernière ineptie de reprocher au peuple ses errements de pensée, quand on a si méthodiquement organisé sa privation de tout instrument de pensée et sa relégation hors de toute activité de pensée".