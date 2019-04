"FAKE NEWS !" (4/5) - Fermes à clics, usines à trolls et deep fake : la post-vérité industrialisée

Désormais considéré comme un cas d’école, l’un des plus grands séismes politiques récents - le Brexit - s’est joué en partie avec le concours d’une campagne de désinformation. Une série de documentaires diffusée sur France 5 s’est récemment penchée sur celle-ci Avant le référendum, certains dirigeants du camp du "Leave" ont martelé qu’une sortie de l’UE permettrait au Royaume-Uni d’économiser 350 millions de livres sterling par semaine, afin de les affecter à la Sécurité sociale. C’était faux, mais beaucoup y on cru, et beaucoup y croient encore.





En comptant la redistribution d’une partie de ces fonds au Royaume-Uni, l’UE "coûtait" en réalité 136 millions par semaine au pays. Mais de nombreux citoyens britanniques ont été délibérément ciblés sur les réseaux sociaux par des annonces ne mentionnant que ce chiffre de 350 millions par semaine, enrobé d’un argumentaire développé spécialement pour les habitants de certaines zones géographiques. Inondant ainsi les plateformes d’informations, le camp du "Leave" s’est construit une solide avance.





L’artisan de cette stratégie s’appelle Dominic Cummings. Directeur de la campagne officielle de "Vote Leave", le stratège a mis à profit les possibilités de "micro-ciblage" offertes par les plateformes comme Facebook. Celles-ci permettent aux annonceurs - qu’ils soient des entreprises ou n’importe quelle autre type d’organisation - de sélectionner les internautes qui pourront voir une publication, en fonction de leur localisation, de leurs opinions affichées, ou de tout autre donnée personnelle.





Poussée à son paroxysme, le micro ciblage porte un nom : les "dark ads", ou “publicités fantômes”. Celles-ci sont visibles uniquement par l’annonceur et par la cible, et disparaissent une fois qu’elles ont été vues par cette dernière. Accusé d’avoir laissé faire des opérations de désinformation via les "dark ads", Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a annoncé y mettre fin en septembre 2017... avant d’être rattrapé par un autre scandale bien connu : Cambridge Analytica. Cette entreprise a utilisé sans consentement les données de 87 millions d’utilisateurs, majoritairement américains, avant de travailler pour la campagne présidentielle de Donald Trump.