"FAKE NEWS !" (5/5) - Notre cerveau accro à l’intox ?

L’illusion, ce serait d’abord de croire qu’en entrant dans cette fameuse “ère de la post-vérité”, on sortirait d’une période où la vérité était reine. Pour le sociologue Gérald Bronner, c’est tout l’inverse : “Il n’y a jamais eu d’ère de la vérité absolue, car les rumeurs et les croyances sont consubstantielles à l’humanité”, dit-il à LCI. Et si la période actuelle semble particulière, ce n’est pas selon lui parce que notre cerveau serait devenu, comme par magie, plus perméable aux mensonges. Car il l’a toujours été.





Le chercheur rejette d’ailleurs le terme de “post-vérité” qui, en plus de fausser notre vision du passé, ferait croire, que notre époque se caractérisait par une “indifférence” croissante à l’égard de la vérité, comme le dit le neuropsychologue Sebastian Dieguez. “Croire à quelque chose, c'est croire que c'est vrai”, rétorque Bronner.





Mais comment croit-on ? Et surtout, comment se trompe-t-on ? “Notre cerveau est formidable”, écrit Gérald Bronner dans The Conversation, mais il est limité quant à ses capacités d’abstraction, de mémorisation, d’anticipation des probabilités, de traitement des problèmes. La liste des biais cognitifs est longue : biais de confirmation – nous sommes plus sensibles aux informations qui vont dans notre sens qu’à celles qui nous contredisent –, négligence de la taille de l’échantillon, confusion entre corrélation et causalité…”





Albert Moukheiber s’est fait une spécialité d’expliquer au grand public ces différents biais. Pour ce docteur en neurosciences et psychologue clinicien, notre cerveau n’est pas vraiment “crédule”, c’est juste qu’il a “beaucoup d’informations à traiter” et doit “faire des raccourcis pour s’en sortir”.