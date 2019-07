Les Français croient davantage leurs proches que les médias

Les Français sont ainsi 48% a penser que journaux et magazines véhiculent fréquemment des fausses informations. Une proportion qui monte à 52% pour la télévision et la radio. En queue de peloton mondiale, les trois pays faisant le moins confiance aux médias sont la Serbie (82% de la population), la Hongrie (78%) et la Russie (68%).





La majorité de la population mondiale, 52% en moyenne, estime que la presse écrite diffuse "une large proportion" de fausses informations. Même résultat en ce qui concerne télévision et radio. Les Américains, eux, sont 61% à estimer que ces médias véhiculent fréquemment des fausses informations, contre 55% pour la presse écrite. Une tendance en hausse qui s'explique notamment par l'utilisation massive du terme "fake news" par Donald Trump depuis son arrivée à la maison blanche pour discréditer ses opposants et les médias. La montée en puissance des trolls et autres faux sites d'information sur le web et les réseaux sociaux sont une autre explication au phénomène de défiance généralisée.