Faut-il une assurance "spéciale Covid" pour se rendre à l'étranger ?

Les quatorzaines et les tests covid imposés aux voyageurs français dans certains pays ne suffisent plus. Il vous faudra peut être désormais souscrire une assurance complémentaire pour voyager à l'étranger.

Au fil des semaines, la liste des destinations concernées s'est allongée, si bien que l'on compte une vingtaine de pays demandant une telle assurance. "C'était le cas de la Russie, la Chine, Cuba et l'Algérie au début des vacances, c'est dorénavant une condition d'entrée en Thaïlande, au Cambodge, en Turquie, en Israël, en Tunisie, en Égypte, au Sri Lanka, aux Seychelles ou encore au Mexique", détaille Le Parisien. Une nouvelle règle également en vigueur "à Papeete en Polynésie française, au Liban, en Ukraine, à Dubaï, au Costa Rica, au Brésil, sur l'île de Saint-Martin et sur l'île des Antilles néerlandaises d'Aruba".

On le sait, les formes graves du Covid-19 peuvent nécessiter des hospitalisations longues et délicates, qui mobilisent les services de santé. Des prises en charges forcément coûteuses dont les états ne souhaitent pas forcément assumer la charge dès lors qu'elles concerneraient des voyageurs en provenance de l'étranger. Il s'agit donc, en demandant une assurance voyage incluant les dépenses médicales potentielles, de pouvoir facturer les frais induits par des séjours à l'hôpital.

Pour suivre au plus près l'évolution de la situation, le ministère des Affaires étrangères recommande aux voyageurs de consulter le site France Diplomatie, où des fiches par pays sont mises à jour très régulièrement. Il est ainsi possible de connaître les documents indispensables pour se rendre dans telle ou telle destination, et éviter ainsi de se voir refuser l'entrée dans le pays. Un risque à ne pas négliger dans le contexte actuel, ces documents étant aussi importants que des visas aux yeux des services douaniers. Il est également possible de se rapprocher des assureurs, qui peuvent distiller des conseils et proposer des offres adaptées. "Des clients nous contactent souvent au dernier moment pour souscrire une assurance car ils apprennent généralement la veille du départ que c’est devenu obligatoire", confiait il y a peu à Capital le dirigeant d'un comparateur d'assurance.