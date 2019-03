Faux enlèvements : il y a cinquante ans, la rumeur d’Orléans avait déjà fait des ravages

Dans un cas, des Roms pris pour cible pour des supposés enlèvements d'enfants. Dans l'autre, la figure du Juif comme bouc-émissaire après des prétendues disparitions de femmes. Si le rapprochement entre deux affaires qu'un demi-siècle sépare n’apparaît pas d'emblée comme une évidence, elles ont au moins en commun la rapidité avec laquelle d'un banal bouche à oreille, on est passé à la psychose. Au lendemain de l'interpellation d'une vingtaine de personnes en Seine-Saint-Denis après des violences visant des membres de la communauté des Roms, désignés par des rumeurs sur les réseaux sociaux comme étant à l'origine de rapts de mineurs, d'aucuns n'ont pas tarder à évoquer spontanément, pour ses nombreuses similitudes, la "rumeur d'Orléans" qui trouve son origine à la fin des années 60.





Autour du 10 mai 1969 plus précisément, des bruits commencent à circuler dans la capitale régionale : des clientes de magasins de lingerie - tenus par des juifs - disparaissent dans les cabines d'essayage, colporte-t-on ici et là. Dans le détail, selon ces on-dits, les jeunes femmes sont endormies par injections avant d'être prises en charge par un sous-marin remontant la Loire pour être livrées à des réseaux de prostitution et envoyées dans des maisons closes au Moyen Orient.