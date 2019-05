Faux sang au Trocadéro, "Chirac reviens" à Bordeaux : l'action choc des militants d'Extinction Rebellion pour la biodiversité

Ils veulent éveiller les consciences. Des membres du mouvement Extinction Rebellion, "de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le réchauffement climatique", comme se définit la structure créée à l'automne 2018 en Grande-Bretagne, ont déversé dimanche 12 mai du faux sang sur les marches du Trocadéro à Paris, pour alerter contre le déclin accéléré de la biodiversité. Selon le dernier rapport des experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES), publié lundi 6 mai, un million d'espèces (sur 8 millions) sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies.





Vêtus de noir, les militants, des jeunes gens pour la plupart, s'étaient munis de 300 litres de liquide rouge - mélange de colorant alimentaire et de maïzena -, déversant leurs bidons sous les yeux des touristes nombreux, et des policiers présents dans le secteur. Porteurs de grandes banderoles vertes "Extinction Rebellion" et d'un calicot noir "Stop à la 6e extinction de masse", ils se sont recueillis plusieurs minutes en silence. Un militant s'est symboliquement allongé dans le faux sang pour symboliser le risque d'extinction des espèces. À la fin de leur action, les militants ont nettoyé le faux sang sur les marches.