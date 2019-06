Faux sang sur la statue de la République : les militants animalistes seront jugés en novembre

Libérés lundi en début d'après-midi, près de 48 h après leur interpellation, les six militants - 3 hommes et 3 femmes - seront poursuivis pour dégradation de bien public en réunion. L'un d'eux, Jeff Labiaux, a indiqué à LCI qu'ils contestent le terme de "dégradation" et dénoncent une réponse "disproportionnée" de la part des autorités. "L'État cherche à réprimer les associations animalistes car elles dérangent les lobbies de l'élevage et la FNSEA (le principal syndicat agricole, ndlr)", estime le militant de 39 ans. "Nous avons été arrêtés immédiatement après ce happening alors que nous étions prêts à nettoyer la statue. Ce n'était qu'un colorant alimentaire qui se lave facilement", poursuit-il, comparant son action a celle effectuée par les militants écologistes d'Extinction Rebellion, qui avaient recouvert les marches du Trocadero de faux sang.