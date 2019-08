Félin, serpent ou... sous-marin nazi : policiers et militaires peuvent-il choisir librement leurs écussons ?

C'est sans doute du côté de l'armée que les choses sont le plus encadrées lors de la création d'un nouvel écusson, comme nous l'explique Richard Filmotte. "Pour la gendarmerie et les armées, il existe le Service historique de la défense qui veille sur le patrimoine et les archives des forces militaires. C'est auprès de ce service que les unités proposent leurs projets d'écusson afin d'obtenir un avis et éventuellement des modifications." Si le capitaine Filmotte ne travaille plus aujourd'hui pour le Service historique, il est très régulièrement consulté par des gendarmes en raison de ses larges connaissances sur le sujet des insignes et des écussons. "J'apporte mes conseils et j'émets des suggestions." Le projet final est ensuite validé par le commandant de brigade.





Pour la police nationale le cheminement est le même, l'initiative provient de l'unité et l'écusson est validé par la Direction départementale, puis la Direction générale. La seule différence est qu'il n'y a pas de service historique. Le ministère de l'Intérieur nous précise que l'écusson doit respecter "les règles éthiques et déontologiques".





Pour la police municipale, la décision de retenir un nouvel écusson revient au commissaire. "Les demande arrivent de toute la France, raconte Hervé Perton. Les mairies ou les brigades elles-mêmes me contactent pour me faire leur demande."