Féminicide : à Vaulx-en-Velin (Rhône), une femme tuée à coups de marteau, son compagnon retrouvé pendu

Les deux fillettes du couple, âgées de 4 et 10 ans, qui étaient présentes au moment des faits, ont été prises en charge par les services sociaux et les psychologues. Elles n'auraient pas assisté au drame. Une enquête a été ouverte mais, selon les premiers éléments, le couple n'avait pas d'antécédent de violences conjugales et le mari n'était pas connu des services de police. La raison du geste et le déroulement exact des faits restent encore indéterminés.





En France, plus de 70 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Un rassemblement est prévu samedi 6 juillet à Paris, à 17 heures place de la République à l'appel d'un collectif de familles et de proches de victimes de féminicides. "Nous ne nous tairons plus", assurent les signataires de l'appel, publié le 29 juin dans Le Parisien.