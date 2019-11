Féminicides : déjà au moins 115 cas cette année, selon un décompte réalisé par l’AFP

Car depuis trois ans, le collectif "Féminicides Par (Ex) Compagnons" réalise ce travail minutieux. Si, depuis 2006, il existe bien un chiffre publié par l’Intérieur, il n’arrive que l'année suivant les faits. Les quatre membres de ce groupe relèvent donc quotidiennement les cas dans la presse locale. Comme l’explique l’une des membres du collectif auprès de l’agence, alerter "en temps réel", et non pas en un bilan annuel, comme cela peut être le cas pour les morts sur la route, permet de prendre conscience, chaque jour, que ce fléau existe.

L’AFP a donc décidé, pour comprendre ce phénomène, de mobiliser des équipes à partir de l'été afin de vérifier chacun des cas publiés par le collectif lanceur d’alerte. Pour chacun d’eux, ils ont contacté services de police et gendarmerie, magistrats, avocats, maires ou proches des auteurs et victimes, afin de demander le plus d’informations possibles sur les victimes et les auteurs présumés.