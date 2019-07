Grenelle des violences conjugales : pourquoi l'Espagne est un exemple à suivre ?

En 2004, le chef du gouvernement socialiste José Luis Zapatero fait voter une loi pionnière dans le domaine. Celle-ci inclut de grandes mesures visant à protéger et à assister les victimes. Très vite, plus d’une centaine de tribunaux spéciaux, avec des compétences civiles et pénales, sont créés et se consacrent uniquement aux affaires de violences de ce genre. Si la victime est réticente à porter plainte, l’Etat peut le faire à sa place. Les juges ont alors 72 heures maximum pour instruire le dossier. Le procès doit ensuite se tenir dans les quinze jours. Des formations pour les personnels chargés de prendre en charge les victimes sont également obligatoires. Il est par exemple demandé à la police d’intervenir bien plus rapidement lorsqu’une plainte est déposée.





Des solutions techniques ont également été mise en place. Depuis 2009, les conjoints violents sont placés sous surveillance grâce à l’introduction de bracelets électroniques. Près de 1150 hommes portent un bracelet électronique en Espagne. Celui-ci, qui se matérialise par une balise portée par la victime, permet à la police d’être alertée lorsqu’un conjoint ou ex-conjoint violent se trouve à proximité d’elle. En France, si la loi prévoit ce type de dispositif, il n’est applicable qu’après une condamnation, ce que regrette Nicole Belloubet.