Femmes Gilets jaunes : un rassemblement pas (encore ?) féministe

Même argument chez une autre femme Gilet jaune, qui propose de manifester avec, à la main, des poupons en plastique ou, sous le pull, des coussins, pour "faire croire à la présence de femmes enceintes" en tête de cortège. Une autre encore soumet l'idée de nouer un gilet jaune autour du poupon, à la manière d'une couche : "ça nous correspond car les mamans sont - avec certains papas ne les oublions pas - des spécialistes de la couche culotte". Dans les commentaires, un slogan est proposé : "Si tu frappes sur moi tu frappes ta mère."





Des propositions pas franchement féministes car elles réduisent les femmes à leur rapport aux hommes : elles sont mères, filles ou sœurs. Néanmoins, ces idées sont très loin de faire l'unanimité. Et dans les nombreux commentaires s'imposent des avis contraires et des débats fournis. On s'élève notamment contre cette vision très essentialiste et stéréotypée : "Marquer FEMME, SŒUR, MÈRE sur des pancartes : moi ça ne me va pas je ne me définis pas par rapport aux hommes" dit une participante. Une autre : "Non c’est un cliché : femme = responsable des bébés ? Les hommes peuvent le faire aussi. Si vous faites ça, je ne vous suis pas du tout." Celle-ci renchérit : "Je ne vous suis pas sur cette idée. Le côté ‘attention femme fragile ne pas toucher' ne me convient pas trop". Une autre enfin s’énerve : "Bon bref moi je viendrais telle que… ni déguisée ni accessoires. Désolée, j’ai plus 20 ans et les idées qui sortent me saoulent grave. Pourquoi pas ci pourquoi pas ça… c’est pas un défilé de mode et pas envie non plus d’être ridicule. Amusez vous bien et rendez-vous à Paris. PS : nos hommes n’y vont pas avec des masques de ZORRO… C’est vraiment pas gagné là!" A noter également : au fur et à mesure que les heures passent, le groupe Facebook valorise de plus en plus les femmes qui ont été placées en garde à vue ou blessées au Flash ball lors des dernières manifestations, rejetant implicitement le stéréotype selon lequel un rassemblement de femmes serait davantage pacifique que les autres.