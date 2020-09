Femmes voilées devant une agence de la CAF : une fake news relayée depuis 6 ans

Où se passe ce rassemblement ? À Sarcelles, en Île-de-France, indique la légende, tandis qu'un panneau avec le logo d'une caisse d'allocations familiales laisse supposer que ce groupe de femmes patiente devant une agence. De quoi susciter des réactions très virulentes, à l'instar de celle d'une internaute visiblement remontée. "Au début, je pensais que c'était un autre pays, mais non, je vois la pancarte derrière.....en bleue....vous la voyez ?? Comment voulez vous qu'elles trouvent du travail avec cet accoutrement. J'ai des amies marocaines qui saignent des yeux!!! Meme au Maroc, on en voit pas autant", déplore-t-elle. Une réaction teintée d'islamophobie loin d'être isolée parmi les réponses à cette publication.

En l'espace de 48 heures, une photo partagée par une internaute sur Twitter a fait l'objet de multiples relais et s'est vu repartagée plusieurs milliers de fois. Une image sur laquelle on observe un groupe d'une quinzaine de femmes voilées, avec un angle de prise de vue qui laisse à penser que la scène a été capturée à distance avec un téléobjectif.

Si de nombreuses personnes ont repartagé cette publication, elles semblent n'avoir pas pris la peine de s'interroger sur l'origine de la photo, ni sur la véracité de sa légende. Procéder à une recherche d'images inversées permet de découvrir qu'un recadrage a été effectué : on découvre ainsi une version qui, observée de plus près, nous fait plus que douter de la véracité de la légende. Une série d'indices suggèrent en effet que la scène n'a pas été capturée à Sarcelles, ni même d'ailleurs en France.

Sur la version non recadrée, on découvre ainsi un véhicule qui circule sur le côté gauche de la route, ainsi qu'en arrière-plan un symbole familier des anglo-saxons. Et pour cause, puisqu'il s'agit du logo du métro londonien. Le dernier élément qui nous met la puce à l'oreille est une inscription sur le fronton d'un bâtiment. On reconnaît écrit "police", suivi des lettres "sta" : on devine ainsi le mot "station", commun sur les commissariats anglais.