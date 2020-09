Fermeture de Bridgestone à Béthune : "La crise du Covid a bon dos", dénonce Philippe Martinez

De là à suggérer que l'entreprise japonaise a organisé l'obsolescence de sa production afin de justifier la fermeture ? "L'entreprise n'a pas investi suffisamment pour avoir une production adaptée aux besoins d'aujourd'hui, constate le secrétaire général de la CGT. On joue des déséquilibres entre les différents sites de production et on en sacrifie un aujourd'hui. Cela fait des années que ça dure, non ?".

"Ce n'est pas entendable" pour Philippe Martinez, invité jeudi 17 septembre sur LCI, considérant que cela fait partie de ces nombreuses annonces "où la crise de la Covid a bon dos" : "Ces restructurations étaient dans les tiroirs et on les ressort sous prétexte de crise sanitaire."

Cette fermeture de l'usine est-elle pour autant inévitable ? "Non, il y a des solutions alternatives, affirme le secrétaire général de la CGT. Sans avoir le détail de l'implantation de Bridgestone dans le monde, on ferme une usine pour donner plus de boulot dans d'autres usines où les règles sociales ne sont pas toujours les mêmes qu'en France. Des usines sont surchargés de boulot au détriment d'autres que l'on ferme, avec des chômeurs à la clé."

Aussi, comment oblige-t-on le fabricant de pneus à basculer une partie de sa production dans cette unique usine française au dépens d'autres ? "C'est la responsabilité des politiques, assure-t-il. C'est pour cette raison que l'on parle de 'conditionnalité des aides'".

"En France, on donne de l'argent aux entreprises et quand ça nous tombe dessus, on se fâche tout rouge, remarque-t-il. Il y a possibilité de créer des procédures pour être plus exigeant à l'égard de ces entreprises (...) A la CGT, on veut des actes. Les paroles, c'est bien, mais il faut prendre des mesures plus fermes". Le leader de la CGT considère par ailleurs que Bridgestone doit "rendre l'argent pour ne pas fermer et surtout pour que les salariés continuent à bosser". Selon lui, il est possible de sauver cette usine "comme beaucoup d'autres".