Fermeture de l'usine Bridgestone : "On a l'obligation de se battre pour les gens", défend Xavier Bertrand

Qu'est-ce qui pourrait sauver l’usine Bridgestone de Béthune (Pas-de-Calais), menacée de fermeture ? "Ce n'est jamais inévitable, répond Xavier Bertrand, invité mardi 22 septembre sur LCI. Et on a une obligation, c'est de se battre pour les gens, pour l'idée qu'on se fait de l'industrie et du combat politique."

Le président de la région Hauts-de-France affirme avoir rencontré Jean Castex lundi 21 septembre pour en parler ("Le premier dossier dont je lui ai parlé, c’est Bridgestone", assure-t-il) et lui demander "de s’impliquer personnellement" et à travers lui que "l’ensemble du gouvernement" s'implique, pour tenter d’ouvrir "un vrai dialogue avec la direction japonaise de Bridgestone" : "Tout se tente, plaide-t-il. "Ce sont eux les vrais patrons. Ce sont eux qui décident des grandes orientations. Et ils doivent savoir la façon dont se comporte la direction européenne de Bridgestone."