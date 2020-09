Fermeture des bars et restaurants : que risquent ceux qui resteront ouverts ?

Fermera, fermera pas ? Le compte à rebours a commencé pour les restaurateurs marseillais, qui vont devoir baisser le rideau ce dimanche soir à minuit. C'est aussi le cas dans une moindre mesure pour leurs confrères de Paris, mais aussi de onze métropoles (Lille, Toulouse, Lyon, Nice…) qui, à partir de lundi soir, devront en faire autant à partir de 22h00 mais uniquement pour les bars et non les établissement assurant une restauration.

Certains départements n'ont pas attendu le renforcement des mesures pour passer à l'acte : la préfecture des Côtes-d'Armor a procédé à la fermeture administrative de six bars et restaurants depuis le 14 août pour non-respect des règles sanitaires. Dans le Morbihan, c'est le patron d'une discothèque qui a essuyé les plâtres : après avoir ouvert son établissement mi-juillet malgré l'interdiction en vigueur pour les boîtes de nuit, il a écopé d'un arrêté de fermeture administrative pour une durée de six mois. Le gérant a malgré tout récidivé quelques heures plus tard…La gendarmerie est intervenue et l'a placé en garde à vue, pendant que les danseurs occupaient encore son dance-floor. Il a été mis en examen pour "ouverture d’un débit de boissons malgré une décision administrative de fermeture" et se retrouve convoqué devant le tribunal correctionnel en février prochain.

Reste à savoir si les forces de l'ordre passeront à l'acte ces prochains jours. En tout cas dans la cité phocéenne : Samia Ghali, la seconde adjointe de la ville et ancienne sénatrice, a martelé la semaine dernière que "si cette décision est maintenue, la ville de Marseille n'apportera pas son concours pour mettre en place les fermetures". En clair : la police municipale n'ira pas forcément verbaliser les restaurateurs en faute.

Les mesures de restriction pourraient même être attaquées en justice. Renaud Muselier, le président LR de la région PACA, a annoncé il y a quelques jours son intention d'attaquer en justice l'arrêté préfectoral avec un référé-liberté lors que cet arrêté sera déposé. Son argument ? Le texte du gouvernement va à l'encontre de la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie. Une liberté d'autant plus mise à mal dans un contexte de crise économique qui perdure depuis les Gilets jaunes. Reste à savoir si Renaud Muselier mettra sa menace à exécution : suite aux annonces du gouvernement vendredi soir, le patron de la région temporise. Il sera dimanche soir l'invité de LCI dans l'émission En toute franchise. à 18h.