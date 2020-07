Fermeture des discothèques : le Conseil d'Etat valide la décision du gouvernement

D'après le Conseil d'Etat, la prolongation de l'interdiction d'ouverture n'est pas excessive, jugeant que "la nature d'activité physique de la danse" ne permet pas "de garantir le port du masque ou le respect des règles de distanciation sociale dans un contexte festif". Les juges refusent également que les établissements se cantonnent à une activité de bar en raison des "caractéristiques des lieux (...) qui ne sont directement pas ouverts sur l'espace public", ainsi qu'aux "horaires d'ouverture étendus".

Une position qu'exècre Me Henri de Beauregard, l'avocat du SNDLL, qui dénonce : "On laisse les bars faire la discothèque mais on refuse aux discothèques le droit d'exploiter en bar". Depuis le 2 juin, les bars et restaurants sont en effet autorisés à rouvrir et nombre d'entre eux improvisent des pistes de danse en fin de service. "A l'heure ou l'on rouvre les stades, les salles d'entraînement aux sports de combat, cette décision témoigne aussi d'une forme de défiance à l'endroit des discothèques", estime Me de Beauregard.