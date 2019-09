Fermeture des écoles rurales : parents et élèves s'adaptent

JT 13H - Dans les Vosges, la fermeture des écoles du village est lourde de conséquences tant pour les élèves que pour leurs parents.

Alors que le président avait promis qu'il n'y aura plus de fermeture d'école sans l'accord des élus, près de 400 établissements ne rouvriront pas leurs portes pour la rentrée 2019. À Châtillon-sur-Saône, dans les Vosges, les écoliers vont devoir faire 28 km chaque jour car leur ancienne école a fermé. Cependant, aller à l'école de Monthureux-sur-Saône leur prend une heure de bus par jour. Si les élèves s'adaptent un peu vite, ce n'est pas le cas pour les parents. Une situation qui risque de faire hésiter les familles à s'installer dans le village.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.