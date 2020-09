Fermeture des restaurants : pourquoi cela ne passe pas ?

Parmi ces mesures, la fermeture des bars et des restaurants à 22H, dans les zones dite "d'alerte renforcée", dès lundi 28 septembre, et, plus stricte encore, la fermeture pure et simple de ces établissements dans la métropole d'Aix-Marseille, et en Guadeloupe, dès samedi 26 septembre, classée, eux, en "alerte maximale".

Philippe Etchebest, chef étoilé bordelais le disait lui-même, ce dimanche dans l'émission "Sept à Huit", lorsqu'il était interrogé sur ce qui n'était encore qu'une hypothèse : "Je peux pas y croire. S'ils le font, ce serait du suicide. Un carnage", prédisait le cuisinier le plus populaire de France. Moins d'une semaine après cette déclaration, la sentence est tombée pour les restaurants et il enrage. "On n'est pas plus dangereux que d'autres et la différence que nous avons ici dans nos établissements c'est que nous cadrons les choses", dit-il. A cela, s'ajoute une impression de payer pour les autres : "ceux qui n'appliquent pas les règles doivent être sanctionnés mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, on est beaucoup à appliquer les protocoles, ils sont drastiques et ce serait dommage de nous pénaliser pour ceux qui n'ont pas fait leur travail correctement", déplore-t-il. Un argument repris également par Bernard Marty, président de l'Umih des Bouches-du-Rhône, premier syndicat patronal des cafés, hôtels, restaurants. "Je ne veux pas de fermeture de nos établissements, je veux que l'État exerce les contrôles qu'il est censé faire et ferme uniquement ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires", a t-il déclaré à l'AFP

Car les restaurants sont en effet soumis à un protocole sanitaire extrêmement strict depuis le déconfinement. Ce protocole, disponible sur le site du Ministère du travail est exigeant tant sur le plan de l'hygiène que sur celui des mesures barrières. Dans les restaurants, l’espacement d'un mètre entre chaque table est obligatoire, le maximum de personnes par table est de 10, le port du masque obligatoire en cas de déplacement à l’intérieur de l’établissement et aucune consommation debout n'est possible, y compris sur les terrasses qui constituent une extension de l’établissement. Les tables ne doivent être servies que par une seule personne en même temps. Pour mettre en place ces mesures sanitaires, "nos établissements ont dépensé des millions d'euros, rappelle Franck Trouet, porte-parole du syndicat patronal GNI, qui représente les indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Et on veut nous faire fermer ?"