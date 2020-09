Fermetures de classes : les syndicats enseignants exigent un protocole "unique" et national

Les décisions de fermer une classe ou un établissement ne sont pas prises par les écoles, collèges et lycées eux-mêmes, mais laissées à l’appréciation des Agences régionales de santé (ARS), du préfet ou du rectorat local. Ainsi, une même situation peut engendrer, selon les départements, des fermeture de classe ou non. Une situation que dénonce le syndicat national des lycées et collèges (SNALC). "D'une agence de santé à l’autre, on ne fait pas les mêmes choses, et c’est normal puisque les documents pour gérer les cas sont eux-mêmes assez peu prescriptifs", explique à LCI son président Jean-Rémi Girard.

Jean-Rémi Girard estime que s'il serait possible d'avoir des "réponses différenciées selon les territoires : 3 cas dans une école de 90 élèves et 3 cas dans une école de 450 élèves, ce n’est pas la même chose". "Il faudrait quand même que le processus soit plus précis, avec notamment des seuils de fermeture. Sous prétexte de laisser les décisions se prendre localement, on ne prend pas de responsabilités au niveau national."

La fédération SUD-Education regrette également dans un communiqué publié ce vendredi que "la gestion des fermetures de classes(...) s’avère différente d’une école ou d’un établissement à l’autre. Certain-e-s élèves continuent ainsi de venir en classe alors qu’un-e membre de la famille est diagnostiqué-e positif ou positive, alors qu’ailleurs on demande aux parents de garder les enfants à la maison dans ce cas de figure." "Il devient urgent d’établir une procédure claire et unique sur l’ensemble du territoire", estime le co-secrétaire Jules Siran.

Plus que ces disparités dans les conclusions, le syndicat SE-Unsa déplore pour sa part la responsabilité qui pointe sur les directeurs et chefs d'établissements. "C'est sur eux que repose la responsabilité de retracer toutes les personnes en contact avec un cas suspect et de faire remonter cette liste rapidement aux autorités sanitaires. Or, dire à un élève ou un enseignant de ne plus venir à l'école peut avoir des conséquences importantes", regrette auprès de LCI Elisabeth Allain Moreno, secrétaire nationale du syndicat, en charge des questions de carrière des personnels et de qualité de vie au travail.