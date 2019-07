Vieilles-Charrues : une jeune femme a-t-elle été exclue du concert de Booba à cause d'un tote bag féministe ?

Sur la photo partagée, prise par un membre du public après l'exclusion, on voit donc Floriane devant une issue de secours, non loin d'une scène du festival. Elle met en évidence son sac en tissu siglé de la Fondation des femmes, sur lequel il est écrit : "Ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, ce sont leurs droits." Contactée par LCI, Floriane raconte : "J'étais avec des copines au concert de Booba, quand l'une d'entre elles m'a fait remarquer que les paroles des chansons étaient en contradiction avec le message inscrit sur mon tote bag. Mes amies me suggèrent alors d'aller le montrer aux caméras et je me dis 'pourquoi pas'. Je me suis frayée un chemin dans la foule et je suis arrivée dans les premiers rangs de la fosse. Il devait y avoir encore cinq rangées de personnes devant moi. Là, j'ai commencé à brandir mon tote bag." Mais elle précise : "En aucun cas je n'ai été violente ni virulente. Au bout de trente secondes, j'ai été soulevée de terre. Un vigile m'a sortie du périmètre en me disant, d'un ton catégorique : 'toi, tu sors'." Le premier réflexe de Floriane est alors d'assurer à l'agent de sécurité qu'elle se sent bien, et qu'elle ne constitue un danger ni pour elle, ni pour les autres. "Je lui ai dit 'mais qu'est-ce que vous faites, je vais bien!'. Mais il n'y a rien à faire. "En résumé, j'ai été virée du concert de Booba" conclut-elle, un poil amusée aujourd'hui.





"Mais la veille, j'étais vraiment choquée et énervée. Je n'ai pas compris. Au concert suivant, celui de Flavien Berger, j'ai fait la même chose : je suis allée brandir mon sac dans les premiers rangs. Et cette fois-là, il n'y a eu aucune réaction des services de sécurité."