Fête de l'Aïd el-Kebir : y a-t-il de moins en moins d'abattoirs mobiles ?

"Dans les zones où la capacité d’abattage est insuffisante, (...) l’aménagement d’abattoirs temporaires pour ovins agréés pour la durée de l’Aïd-el-Kebir peut être envisagé par un porteur de projet", explique le guide pratique institutionnel. "Certains sites temporaires existent et fonctionnent de façon optimale depuis désormais 10 ans", ajoute le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.





En ce qui concerne leur nombre, il fluctue d'année en année. Selon les listes des abattoirs agréés pour la durée de la fête, publiées au Journal officiel, on compte effectivement 30 abattoirs cette année contre 36 en 2018. Ce nombre reste provisoire : on compte par exemple cette année au moins un abattoir mobile supplémentaire qui n'avait pas encore obtenu l'agrément obligatoire à la date de publication, soit fin juillet. A moyen terme, on observe également une légère tendance à la baisse : 30 en 2017, 49 en 2016, 36 en 2015 et 55 en 2013.





Comment l'expliquer ? Les rédacteurs du "guide pratique pour l'Aïd el-Kebir" (représentants du culte musulman, professionnels de l’ensemble de la filière et représentants des administrations concernées) nous livrent un élément de réponse : "Lors des travaux de constitution de ce guide, les représentants des abattoirs pérennes ont souligné que la plupart d'entre eux ne fonctionnait pas à plein pendant l’Aïd. Avant la mise en place d’un abattoir temporaire, il est essentiel de s’assurer que l’abattoir pérenne le plus proche et fonctionnant pendant l’Aïd est utilisé à plein au moment de la fête. Il ne sera pas nécessaire d’avoir recours à une installation temporaire - très coûteuse - si l’abattoir pérenne se trouve en capacité d’abattre un nombre de bêtes suffisantes sur trois jours." En 2018, une centaine de structures pérennes, des abattoirs ouverts toute l'année, proposaient leur services pour le sacrifice rituel.