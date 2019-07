14-juillet : une intervention policière à l'origine d'un malaise cardiaque sur les Champs-Elysées ?

Toujours sur Twitter, d'autres internautes pensent faire le lien entre cette scène de secourisme et une autre scène où l'on voit des policiers traîner un homme à terre un peu plus haut sur l'avenue des Champs-Elysées. Plusieurs internautes accusent donc les forces de l'ordre d'être à l'origine du malaise de l'individu. Sauf que ces deux scènes n'ont rien à voir entre elles puisqu'il ne s'agit tout simplement pas de la même personne. Si les deux individus portent un pantalon beige, celui interpellé par les forces de l'ordre porte une veste verte et un t-shirt blanc tandis que la personne à terre, elle, porte une veste noir et un t-shirt jaune comme le montre une autre vidéo du compte Twitter "Le Général".