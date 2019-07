Le défilé du 14-juillet a-t-il toujours eu lieu sur les Champs-Elysées ?

Les célébrations sur les Champs-Elysées sont organisées pour la première fois aux lendemains de la Première Guerre mondiale. Dans une liesse populaire, les maréchaux Foch et Joffre descendent l'avenue à cheval. Ils sont suivis de nombreux poilus et de gueules cassées. La France a également invité des soldats américains, britanniques ou encore italiens à défiler aux côtés des forces armées nationales. Les manifestations militaires ne se cantonnent pas aux Champs et s'étendent sur d'autres lieux de la capitale, comme sur le boulevard Saint-Denis où apparaît le maréchal Pétain.





Les années suivantes, le défilé du 14 juillet ne se déroule pas forcément au abord de l'Arc de Triomphe. En 1932, les militaires rejoignent la Concorde depuis les Invalides en défilant sur le pont Alexandre III. La foule est si nombreuse pour apercevoir les chars et le avions que des Parisiens escalades les façades du Grand et du Petit Palais.