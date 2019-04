Couronne d'épines, tunique de Saint-Louis... Quels trésors Notre-Dame renferme-t-elle ?

Parmi les trésors de Notre-Dame de Paris, on connaît aussi les très célèbres gargouilles et autres chimères, postées à l’extrémité des gouttières pour protéger les murs de l'évacuation des eaux de pluies. Les rosaces, elles, sont au nombre de trois. Elles datent du 13e siècle et les deux plus grandes d'entre elles mesurent jusqu'à treize mètres de diamètre. La façade ouest et les cinq portails de la cathédrale constituent eux aussi un trésor d'art et d'architecture : en fin de soirée, les pompiers de Paris considéraient que les deux tours et la structure globale de l'édifice étaient sauvées.





En outre, la cathédrale renferme de très nombreuses peintures. Parmi elles, ce qu'on appelle les grands "mays", c'est-à-dire des tableaux qui ont été commandés quasiment chaque année, au 18e siècle, par la corporation des orfèvres parisiens le 1er mai. Plusieurs peintures ont été transférées au Louvre vers 1860. Mais il restait actuellement, dans le monument, un tableau de Jouvenet, replacé en 1947.