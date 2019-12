Feu d’artifice à Paris : tout ce qu’il faut savoir avant de se rendre sur les Champs-Elysées

Fêter le passage à l’an 2020 sur la plus belle avenue du monde, c’est possible ! Pour la sixième année consécutive, la Ville de Paris organise ce mardi 31 décembre un spectacle son et lumière sur les Champs-Elysées. D'après le site internet de la mairie, il célébrera "Paris comme capitale musicale, en créant un parallèle entre les symboles qui constituent l’identité de la ville et l’univers des instruments de musique". Les festivités débuteront à partir de 23h45 sur l’Arc de Triomphe, et à minuit sera tiré un feu d’artifice.

A 23h20, un pré-show "ludique et didactique (...) reprenant des chiffres et informations positives et fantasques représentant toute la diversité de Paris" sera donné. Et dès 21 heures, un DJ mettra l’ambiance sur la célèbre avenue.