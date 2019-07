Feu vert du gouvernement pour l'ouverture de nouvelles "salles de shoot" en France

Jusqu'ici, les fumeurs de crack n'étaient pas pris en charge dans ces salles. C'est désormais chose réglée par le gouvernement, qui ouvre le dispositif aux usagers se droguant "par inhalation" et plus seulement aux "injecteurs", pour la plupart héroïnomanes. Une tentative de solution face au problème sanitaire de l'usage massif du crack, drogue dérivée de la cocaïne, à Paris. Pour Elisabeth Avril, "tant qu'il n'y aura pas de nouvelle salle à Paris, on continuera à n'accueillir que les injecteurs". Davantage de lieux sécurisés pour les usagers, voilà la principale demande formulée par les associations au ministère de la Santé.