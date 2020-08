Feux de forêt dans le Vaucluse : l'incendie qui a ravagé 130 hectares est "fixé" mais reste "actif"

Le danger s'éloigne pour Faucon dans le Vaucluse. Depuis le samedi 15 août, les environs de la commune était aux prises avec un incendie de forêt qui a mobilisé plus de 500 pompiers du département et des alentours. Les résidents de deux campings, environ 300 personnes, ainsi que d'un lotissement ont été évacués préventivement samedi soir. Ce dimanche, les services de secours annoncent que le feu est "fixé" mais reste "actif sur certains secteurs".

Le feu s'est déclenché en tout début de soirée et vers 23h, il avait déjà parcouru près de 100 hectares et brûlé 80 hectares de végétation, selon les pompiers du Vaucluse. Sur place, 280 pompiers du Vaucluse ont été rejoints par 260 renforts venus des départements voisins. Au plus fort de l'incendie, des moyens aériens ont été déclenchés : 3 Dash et 7 Canadairs. La salle polyvalente de Vaison-la-Romaine a été ouverte pour accueillir des personnes évacuées.