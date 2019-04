Fichage des patients dans les hôpitaux de Paris : ce que révèle le fichier qui répertorie les Gilets jaunes blessés

Y a-t-il eu un "fichage" des Gilets jaunes blessés ? Soulevée par le passé par Mediapart, la polémique remonte à la surface depuis les révélations du Canard enchaîné. Alors que l'Ordre des médecins a annoncé avoir saisi le ministère et la Cnil à propos du dispositif SI-VIC (système d'information pour le suivi des victimes), et que des praticiens, dont le médecin urgentiste Gérald Kierzek, par ailleurs chroniqueur pour LCI, ont indiqué qu'on leur aurait demandé de signaler la présence éventuelle de manifestants dans leurs services, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Agence régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France rejettent toute accusation de "fichage" des patients admis aux urgences suite aux rassemblements.





Malgré le démenti des autorités sanitaires, le Canard enchaîné persiste et signe dans son édition à paraître ce mercredi. Selon les informations de l'hebdomadaire, l'AP-HP a réitéré ses méthodes lors de l'acte 23 du mouvement des Gilets jaunes samedi 20 avril. "Nous vous rappelons qu'il convient de renseigner SI-VIC pour la régulation sanitaire", aurait indiqué aux services hospitaliers la directrice de cabinet du patron de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch.