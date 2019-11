Figure de la Résistance française, déportée, Yvette Lundy s'est éteinte à 103 ans

Figure de la Résistance française et déportée à Ravensbruck en 1944 après avoir été arrêtée par la Gestapo, Yvette Lundy est décédée à l'âge de 103 ans à Epernay, dans la Marne, a appris l'AFP dimanche 3 novembre, récoltant l'information auprès de la préfecture de la Marne et du maire de la ville. Benjamine d'une famille de sept frères et sœurs, cette institutrice s'était engagée dès 1959 pour témoigner auprès des collégiens et des lycéens de l'horreur de la guerre.

"Yvette était la grande dame d'Epernay, même si elle n'aurait pas du tout aimé qu'on l'appelle comme ça, compte tenu de son parcours de résistante, de déportée et de son investissement incroyable au service du devoir de mémoire. (...) Elle avait aussi un regard sur la guerre et notamment sur la réconciliation franco-allemande qu'elle jugeait extrêmement importante", a déclaré auprès de l'AFP le maire divers droite d'Epernay, Franck Leroy.