Fillette perdue à la sortie d'un train : son père réclame "un geste de la SNCF"

Car si l'a fillette n'est pas descendue du train en provenance de Rennes, c'est tout simplement parce que les accompagnateurs SNCF l'avaient fait descendre à une autre station un peu avant, en Lorraine, avec un autre groupe d'enfants. "Quand on m'a expliqué ça sur le quai à Strabsbourg, j'ai eu tout d'un coup une douleur dans le bas du dos qui est remontée jusque dans la tête. Ça ne s'est pas arrêté depuis. On me parlait, j'entendais même plus, j'étais retourné. On avait beau me dire qu'on savait où était ma fille. Moi j'étais sous le choc. J'avais la valise de ma fille, mais pas mon enfant. Vous imaginez l'angoisse ?".





Pascal Eschmann indique que les agents SNCF ont tout de suite tout fait pour le rassurer. "On me disait qu'on avait perdu ma fille, avant de la localiser très vite, qu'elle était avec un autre groupe d'enfants. Qu'on allait me ramener, qu'elle serait accompagnée par un contrôleur et le chef de gare. Mais même si on vous dit ça, tant que vous ne tenez pas votre enfant, vous ne pouvez pas être rassuré".