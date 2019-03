Fin de l'hiver : les activités potagères reprennent

Aux jardins familiaux de Saint-Cyr, la préparation du printemps a commencé avec la répartition d'une fine couche de sable pour alléger la terre. La grelinette est de sortie. Cet outil demande beaucoup moins d'effort et permet de ne pas trop chambouler le sol pour ainsi préserver les précieux vers de terre qui y habitent. La culture est clairement plus précoce cette année grâce aux températures exceptionnelles de février 2019.



