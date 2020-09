Fin de vie : Alain Cocq accepte finalement de se réalimenter "le temps de récupérer un peu"

"D'ici sept à dix jours", il sera de retour chez lui. Alain Cocq, militant pour "la fin de vie digne" atteint d'une maladie incurable et qui voulait se laisser mourir avant d'être hospitalisé lundi soir, est désormais réhydraté et réalimenté "avec son accord", a-t-il déclaré mercredi à l'AFP, annonçant qu'il envisageait de rentrer chez lui sous peu, "le temps de récupérer un peu et de mettre en place une équipe d'hospitalisation à domicile".

"Je n'étais plus en capacité de mener ce combat", a confié le quinquagénaire, admis au CHU de Dijon pour y recevoir des soins palliatifs après avoir récusé lundi soir son refus de soins alors que son état s'aggravait. Et de préciser qu'"à quelques minutes près", il n'aurait "plus été là pour (nous) parler".