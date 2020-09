Fin de vie : après avoir essuyé le refus de l'Elysée, Alain Cocq a arrêté son traitement

Cloué au lit et de plus en plus diminué, Alain Cocq est passé à l'action et a commencé l'arrêt de son traitement. Ce quinquagénaire, handicapé depuis plus de trente ans par une maladie orpheline, avait sollicité Emmanuel Macron pour que celui-ci autorise un médecin à lui prescrire un barbiturique afin qu'il puisse "partir en paix". A la suite du refus du chef de l'Etat, il a décidé de se laisser mourir.

C'est ce vendredi qu'Alain Cocq a arrêté publiquement – via un direct sur Facebook – de s'alimenter et de s'hydrater. Le malade souhaitait en effet être autorisé à la sédation profonde mais cette dernière n'est actuellement permise par la loi Leonetti sur la fin de vie qu'à quelques heures d'une mort certaine. Raison pour laquelle il a écrit au chef de l'Etat. En vain.

"Parce que je ne me situe pas au-dessus des lois, je ne suis pas en mesure d'accéder à votre demande", écrit Emmanuel Macron dans une lettre à l'intéressé dont l'AFP a obtenu copie. Ayant adressé un courrier à la présidence française, Alain Cocq avait obtenu le 25 août une conférence téléphonique avec une conseillère de l’Élysée pendant laquelle il avait demandé que le président Emmanuel Macron autorise un médecin à lui prescrire un barbiturique afin qu'il puisse "partir en paix".