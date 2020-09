Après avoir sollicité en vain l'Elysée pour obtenir un sédatif, Alain Cocq va se laisser mourir

Cloué au lit et de plus en plus diminué, Alain Cocq n'obtient pas le soutien qu'il espérait de l'Elysée. Ce quinquagénaire, handicapé depuis plus de trente ans par une maladie orpheline, avait sollicité Emmanuel Macron pour que celui-ci autorise un médecin à lui prescrire un barbiturique afin qu'il puisse "partir en paix". A la suite du refus du chef de l'Etat, il a décidé de se laisser mourir.

C'est ce vendredi soir qu'Alain Cocq arrêtera publiquement – via un direct sur Facebook - de s'alimenter et de s'hydrater. Le malade souhaitait en effet être autorisé à la sédation profonde mais cette dernière n'est actuellement permise par la loi Leonetti sur la fin de vie qu'à quelques heures d'une mort certaine. Raison pour laquelle il a écrit au chef de l'Etat. En vain.

"Parce que je ne me situe pas au-dessus des lois, je ne suis pas en mesure d'accéder à votre demande", écrit Emmanuel Macron dans une lettre à l'intéressé dont l'AFP a obtenu copie. Ayant adressé un courrier à la présidence française, Alain Cocq avait obtenu le 25 août une conférence téléphonique avec une conseillère de l’Élysée pendant laquelle il avait demandé que le président Emmanuel Macron autorise un médecin à lui prescrire un barbiturique afin qu'il puisse "partir en paix".