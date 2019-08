Fin des soldes : bilan mitigé ?

Cette année, les soldes n'ont pas été très bonnes pour les commerçants. C'est le même constat pour tous, que ce soit à Paris ou dans les régions. Le chiffre d'affaires est inférieur à celui de 2018 pour plus de la moitié d'entre eux. Nombreux facteurs sont en cause. Tout d'abord, les soldes ont commencé trop tôt et ont été trop longues alors que les clients ne viennent pratiquement que les quinze premiers jours. Ensuite, il y a eu la période de canicule. Quid des autres causes de ce mauvais bilan ? Les soldes ont-elles un avenir pérenne ?



Ce mardi 6 août 2019, Fabrice Lundy, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle du bilan des soldes d'été 2019. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.