Fin du sapin de Noël à Bordeaux : face à la colère, la mairie envisage de lancer "une consultation"

Face au succès de cette pétition, Didier Jeanjean, adjoint au maire chargé de la nature en ville, a ouvert la porte au lancement d’une "consultation" avec les habitants. "Il n’y aura pas de sapin à Bordeaux pendant les fêtes", a-t-il confirmé à l’AFP, mais il faut "prendre en compte la dimension de la pétition", qui émet selon lui "un signal fort". "Il faut l’entendre, et s’il y a une demande qui paraît importante, nous allons lancer une consultation plus large de tous les Bordelais et pas uniquement les signataires, avec des propositions alternatives", a-t-il poursuivi, confirmant vouloir "faire vivre la féerie de Noël avec du vivant et du pérenne."